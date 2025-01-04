Інтерв'ю Зеленського Фрідману — відомо, коли вийде подкаст

Володимир Зеленський та Лекс Фрідман. Фото: X/Лекс Фрідман

Володимир Зеленський дав інтерв'ю відомому американському інтерв'юеру Лексу Фрідману. Розмову, тривалістю понад три години, опублікують вже незабаром.

Про це Лекс Фрідман повідомив в соцмережі "X" у суботу, 4 січня.

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Як зазначив у дописі Лекс Фрідман, він записав інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмову опублікують вже в понеділок, 6 січня. Як повідомив Фрідман, тривалість інтерв'ю — понад три години.

Повідомлення Лекса Фрідмана про інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Фото: скриншот

Що відомо про Лекса Фрідмана

Лекс Фрідман (Олексій Олександрович Фрідман) — американський інтерв'юер. Він має українсько-єврейське походження. Чоловік народився у Таджикистані й виріс у Москві. Фрідман був з візитом в Україні під час повномасштабного вторгнення влітку 2022 року.

У 2018 році стартував подкаст Фрідмана. Він брав інтерв'ю новообраного президента США Дональда Трампа, бізнесмена Ілона Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса, засновника Facebook Марка Цукерберга, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Нагадаємо, відомий американський ведучий подкасту Лекс Фрідман, який домовився про інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що хоче провести його російською мовою.

Президент України Володимир Зеленський погодився на подкаст з американським інтерв'юером. Він заявив, що чекає Лекса Фрідмана в Україні.