Зеленський дасть інтерв'ю для подкасту Лекса Фрідмана

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський погодився на подкаст з американським інтерв'юером. Йдеться про Лекса Фрідмана.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X у суботу, 30 листопада.

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Подкаст Зеленського з Фрідманом

Інтерв'юер Фрідман, відомий подкастами за участю видатних бізнесменів і політиків, висловив бажання взяти інтерв'ю у Зеленського. Він наголосив, що хоче говорити з ним три години.

"Домовились. До зустрічі в Україні", — відповів Зеленський.

Відповідь Зеленського Фрідману. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський припустив можливість укладання мирної угоди з Росією без повного повернення окупованих територій. Така заява може бути спрямована на Дональда Трампа, щоб підкреслити роль Кремля у блокуванні мирного процесу.

Також Зеленський поділився, як війна вплинула на його життя, зокрема на особисті переживання.