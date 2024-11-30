Зеленський дасть інтерв'ю для подкасту Лекса Фрідмана

Зеленський запише подкаст з американським інтерв'юером Фрідманом
Президент України Володимир Зеленський погодився на подкаст з американським інтерв'юером. Йдеться про Лекса Фрідмана.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X у суботу, 30 листопада.
Подкаст Зеленського з Фрідманом
Інтерв'юер Фрідман, відомий подкастами за участю видатних бізнесменів і політиків, висловив бажання взяти інтерв'ю у Зеленського. Він наголосив, що хоче говорити з ним три години.
"Домовились. До зустрічі в Україні", — відповів Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський припустив можливість укладання мирної угоди з Росією без повного повернення окупованих територій. Така заява може бути спрямована на Дональда Трампа, щоб підкреслити роль Кремля у блокуванні мирного процесу.
Також Зеленський поділився, як війна вплинула на його життя, зокрема на особисті переживання.
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