Зеленський відверто розповів, як війна вплинула на його стосунки з сім'єю

Як війна вплинула на Зеленського — відверте зізнання президента
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як війна вплинула особисто на нього. Він також відкрив завісу особистого життя та стосунків із сім'єю.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Sky News у суботу, 30 листопада.
Як війна вплинула на президента України Володимира Зеленського
Президент зазначив, що на нього особисто війна вплинула так само як і на мільйони українців. Він зазначив, що відчув конфлікт так само як і його народ.
"Ми багато втратили, але ми знайшли більше, ми знайшли себе", — зазначив Зеленський.
Він також додав, що українці знайшли свою ідентичність. За словами президента, тепер народ добре знає, хто такі українці та хто такі росіяни.
Поділився Володимир Зеленський і подробицями особистого життя. Він зізнався, що сім'я не перебуває разом.
"Хоч ми на великій відстані, хоча ми не можемо бачити одне одного щомиті чи щодня, ми дуже близькі", — сказав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що 29 листопада було проведено важливі кадрові зміни у Збройних силах України. Йдеться про призначення нового командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Серед іншого обговорили посилення ППО та передачу літаків Mirage.
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