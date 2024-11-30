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Як війна вплинула на Зеленського — відверте зізнання президента

30 листопада 2024 07:54
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський відверто розповів, як війна вплинула на його стосунки з сім'єю
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як війна вплинула особисто на нього. Він також відкрив завісу особистого життя та стосунків із сім'єю.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Sky News у суботу, 30 листопада.

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Президент зазначив, що на нього особисто війна вплинула так само як і на мільйони українців. Він зазначив, що відчув конфлікт так само як і його народ.

"Ми багато втратили, але ми знайшли більше, ми знайшли себе", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що українці знайшли свою ідентичність. За словами президента, тепер народ добре знає, хто такі українці та хто такі росіяни.

Поділився Володимир Зеленський і подробицями особистого життя. Він зізнався, що сім'я не перебуває разом.

"Хоч ми на великій відстані, хоча ми не можемо бачити одне одного щомиті чи щодня, ми дуже близькі", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що 29 листопада було проведено важливі кадрові зміни у Збройних силах України. Йдеться про призначення нового командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Серед іншого обговорили посилення ППО та передачу літаків Mirage.

Володимир Зеленський президент інтерв'ю війна в Україні війна

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