Війна в Україні — Зеленський назвав умову для швидкого закінчення гарячої фази

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Припинення вогню можливе, якщо неокуповані території України будуть під захистом НАТО. Альянс має визнавати міжнародно визнані кордони України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News у п'ятницю, 29 листопада

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Під час інтерв'ю глава держави прокоментував один із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України, який начебто передбачає можливість поступки територіями, окупованими Росією.

Зеленський зазначив, що для того, аби покласти край "гарячій фазі війни" потрібно запропонувати членство в НАТО неокупованим територіям України.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. А далі вже інші території Україна може повертати дипломатично", — сказав Президент.

За його словами, у запрошенні до НАТО має йтися про те, що Альянс визнає міжнародно визнані кордони України.

"Запрошення (до НАТО — ред.) ви не можете давати тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що тільки ця частина України є Україною, а інша є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому", – наголосив Президент.

Він додав, що припинення вогню потрібне для того, щоб гарантувати, що лідер Кремля Володимир Путін не повернеться, аби захопити більше територій України.

Водночас Зеленський зазначив, що таких пропозицій про входження до НАТО наразі не було.

"Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнавати наші території, які (перебувають — ред.) під окупацією Росії, російськими ми не будемо. І не можемо. Це суперечить Конституції України", — підсумував він.

Нагадаємо, народний депутат Лариса Білозір заявляла, що Трамп не зупинить війну. Для завершення конфлікту в Україні, на її думку, необхідне введення миротворчих сил НАТО або ЄС.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак повідомляв про те, що в найближчому майбутньому Україна готова організувати другий саміт миру.