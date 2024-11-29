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Зеленский назвал, что поможет быстро закончить горячую фазу войны

29 ноября 2024 22:50
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Зеленский назвал условие для быстрого окончания горячей фазы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Прекращение огня возможно, если неоккупированные территории Украины будут под защитой НАТО. Альянс должен признавать международно признанные границы Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News в пятницу, 29 ноября.

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Во время интервью глава государства прокомментировал один из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны РФ против Украины, который якобы предусматривает возможность уступки территорий, оккупированных Россией.

Зеленский отметил, что для того, чтобы положить конец "горячей фазе войны", нужно предложить членство в НАТО неоккупированным территориям Украины. 

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. А дальше уже другие территории Украина может возвращать дипломатически", — сказал президент.

По его словам, в приглашении в НАТО должна идти речь о том, что Альянс признает международно признанные границы Украины.

"Приглашение (в НАТО. — Ред.) вы не можете давать только части. Почему? Потому что тогда вы признаете, что только эта часть Украины является Украиной, а другая является Россией. Поэтому я и сказал: юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И в этом нельзя ошибаться", — подчеркнул президент.

Он добавил, что прекращение огня нужно для того, чтобы гарантировать, что лидер Кремля Владимир Путин не вернется, чтобы захватить больше территорий Украины.

В то же время Зеленский отметил, что таких предложений о вхождении в НАТО пока не было.

"Такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально нам этого не предложил. Юридически признавать наши территории, которые (находятся. — Ред.) под оккупацией России, российскими мы не будем. И не можем. Это противоречит Конституции Украины", — подытожил он.

Напомним, народный депутат Лариса Билозир заявляла, что Трамп не остановит войну. Для завершения конфликта в Украине, по ее мнению, необходимо введение миротворческих сил НАТО или ЕС.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак сообщал о том, что в ближайшем будущем Украина готова организовать второй саммит мира.

Владимир Зеленский НАТО Альянс война в Украине війна Россия

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