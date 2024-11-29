Зеленский назвал условие для быстрого окончания горячей фазы

Зеленский назвал, что поможет быстро закончить горячую фазу войны
Прекращение огня возможно, если неоккупированные территории Украины будут под защитой НАТО. Альянс должен признавать международно признанные границы Украины.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News в пятницу, 29 ноября.
Зеленский об окончании войны в Украине
Во время интервью глава государства прокомментировал один из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны РФ против Украины, который якобы предусматривает возможность уступки территорий, оккупированных Россией.
Зеленский отметил, что для того, чтобы положить конец "горячей фазе войны", нужно предложить членство в НАТО неоккупированным территориям Украины.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. А дальше уже другие территории Украина может возвращать дипломатически", — сказал президент.
По его словам, в приглашении в НАТО должна идти речь о том, что Альянс признает международно признанные границы Украины.
"Приглашение (в НАТО. — Ред.) вы не можете давать только части. Почему? Потому что тогда вы признаете, что только эта часть Украины является Украиной, а другая является Россией. Поэтому я и сказал: юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И в этом нельзя ошибаться", — подчеркнул президент.
Он добавил, что прекращение огня нужно для того, чтобы гарантировать, что лидер Кремля Владимир Путин не вернется, чтобы захватить больше территорий Украины.
В то же время Зеленский отметил, что таких предложений о вхождении в НАТО пока не было.
"Такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально нам этого не предложил. Юридически признавать наши территории, которые (находятся. — Ред.) под оккупацией России, российскими мы не будем. И не можем. Это противоречит Конституции Украины", — подытожил он.
Напомним, народный депутат Лариса Билозир заявляла, что Трамп не остановит войну. Для завершения конфликта в Украине, по ее мнению, необходимо введение миротворческих сил НАТО или ЕС.
Ранее руководитель ОП Андрей Ермак сообщал о том, что в ближайшем будущем Украина готова организовать второй саммит мира.
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