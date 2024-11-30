Зеленский откровенно рассказал, как война повлияла на его отношения с семьей

Как война повлияла на Зеленского — искреннее признание президента
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как война повлияла лично на него. Он также открыл занавес личной жизни и отношений с семьей.
Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Sky News в субботу, 30 ноября.
Как война повлияла на президента Украины Владимира Зеленского
Президент отметил, что на него лично война повлияла так же, как и на миллионы украинцев. Он сказал, что почувствовал конфликт так же, как и его народ.
"Мы многое потеряли, но мы нашли больше, мы нашли себя", — отметил Зеленский.
Он также добавил, что украинцы обрели свою идентичность. По словам президента, теперь народ хорошо знает, кто такие украинцы и кто такие россияне.
Поделился Владимир Зеленский и подробностями личной жизни. Он признался, что семья не находится вместе.
"Хотя мы на большом расстоянии, хотя мы не можем видеть друг друга ежесекундно или каждый день, мы очень близки", — сказал президент.
Напомним, Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что 29 ноября были проведены важные кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Среди прочего обсудили усиление ПВО и передачу самолетов Mirage.
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