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Зеленський призначив нового заступника керівника ОП — звернення

29 листопада 2024 21:50
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський провів низку переговорів з лідерами країн — звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україні потрібні зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. У п'ятницю, 29 листопада, було проведено важливі кадрові зміни у Збройних силах України — призначено нового командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 листопада.

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Президент заявив про те, що Міноборони працює над розвитком застосунку "Армія+". За його словами, вже в грудні до сервісу має приєднатися Національна гвардія України, зокрема це пов'язано із переведеннями військових.

Також 29 листопада було проведено засідання Ставки, де в першу чергу обговорили енергетичні питання щодо захисту об'єктів та роботи з відновлення.

"Є завдання і щодо прикриття об’єктів, і щодо комунікації з партнерами заради постачання систем ППО", — зауважив глава держави.

Зеленський проінформував про свою розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої глава держави подякував за постачання ППО. Політики обговорили майбутні кроки в оборонній співпраці.

"Сьогодні ж говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Я вдячний Емманюелю за те, що сприйняв наш запит щодо додаткового постачання. І Франція, і Німеччина можуть іще більш суттєво допомогти нам зараз у захисті проти російських терористичних ударів", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що сьогодні було проведено розмову з прем’єр-міністром Норвегії Стере, де глава держави подякував за збільшення підтримки України на наступний рік, обговорили спільні дії, зокрема виробництво зброї, захист енергетики та співпрацю у сфері ППО.

Також пройшла зустріч Зеленського із делегацією з Латинської Америки: були присутні парламентарі та сенатори майже з усього регіону.

"Детально обговорили ситуацію та перспективи — і тут, у нашому захисті, і у відносинах із Латинською Америкою, з іншими партнерами", — зазначив глава держави.

Кадрові зміни в армії України

Сьогодні президент разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським призначили нового командувача Сухопутних військ ЗСУ — ним став генерал-майор Михайло Драпатий, який успішно організував оборону на Харківському напрямку.

Заступником Головкома став полковник Олег Апостол — Герой України та досвідчений командир.

"Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це. Сухопутні війська Збройних сил України — це основа армії", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що ефективність роботи Сухопутних військ і всіх Сил оборони має вагоме значення для України.

"Потрібні зміни — зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою", — наголосив президент.

Глава держави повідомив, що також сьогодні полковника Павла Палісу було призначено заступником керівника Офісу.

"Бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав у щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", — підсумував президент.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Покровському та Курахівському напрямках. 

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував. 

Володимир Зеленський ЗСУ Україна війна в Україні Олександр Сирський Армія+

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