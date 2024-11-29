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Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП — обращение

29 ноября 2024 21:50
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Зеленский провел ряд переговоров с лидерами стран — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украине нужны изменения в управлении людьми, которые обеспечат больше результатов на поле боя. В пятницу, 29 ноября, были проведены важные кадровые изменения в Вооруженных силах Украины — назначен новый командующий Сухопутных войск и заместитель Главнокомандующего.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября.

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Президент заявил о том, что Минобороны работает над развитием приложения "Армия+". По его словам, уже в декабре к сервису должна присоединиться Национальная гвардия Украины, в частности, это связано с переводами военных.

Также 29 ноября было проведено заседание Ставки, где в первую очередь обсудили энергетические вопросы по защите объектов и работы по восстановлению.

"Есть задачи и по прикрытию объектов, и по коммуникации с партнерами ради поставки систем ПВО", — отметил глава государства.

Зеленский проинформировал о своем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом во время которого глава государства поблагодарил за поставки ПВО. Политики обсудили будущие шаги в оборонном сотрудничестве.

"Сегодня же говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Я благодарен Эмманюэлю за то, что принял наш запрос о дополнительных поставках. И Франция, и Германия могут еще более существенно помочь нам сейчас в защите против российских террористических ударов", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня был проведен разговор с премьер-министром Норвегии Стере, где глава государства поблагодарил за увеличение поддержки Украины на следующий год, обсудили совместные действия, в частности, производство оружия, защиту энергетики и сотрудничество в сфере ПВО.

Также прошла встреча Зеленского с делегацией из Латинской Америки: присутствовали парламентарии и сенаторы почти со всего региона.

"Подробно обсудили ситуацию и перспективы — и здесь, в нашей защите, и в отношениях с Латинской Америкой, с другими партнерами", — отметил глава государства.

Кадровые изменения в армии Украины

Сегодня президент вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским назначили нового командующего Сухопутными войсками ВСУ — им стал генерал-майор Михаил Драпатый, который успешно организовал оборону на Харьковском направлении.

Заместителем Главкома стал полковник Олег Апостол — Герой Украины и опытный командир.

"Сейчас именно Олег Апостол будет отвечать за новое качество подготовки наших воинов, у него есть полная поддержка на всех уровнях, чтобы обеспечить именно это. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины — это основа армии", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эффективность работы Сухопутных войск и всех Сил обороны имеет весомое значение для Украины.

"Нужны изменения — изменения в управлении людьми, которые обеспечат больше результатов на поле боя", — подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что также сегодня полковник Павел Палиса был назначен заместителем руководителя Офиса.

"Боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", — подытожил президент.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения и части украинских военных на Покровском и Кураховском направлениях.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о добровольном возвращении на службу для впервые самовольно покинувших военную часть или дезертировавших.

Владимир Зеленский ВСУ Украина война в Украине Александр Сырский Армия+

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