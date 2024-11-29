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Зеленський зідзвонився з Макроном — що обговорили

29 листопада 2024 20:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розмова Зеленського та Макрона — про що йшлося під час телефонного діалогу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 29 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили посилення ППО та передачу літаків Mirage.

Про підсумки розмови глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський під час розмови подякував Макрону за готовність посилити протиповітряну оборону України, надати комплексну оборонну допомогу та прискорити передачу літаків Mirage.

"Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", — йдеться у повідомленні.

Глава держави також наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей ЗСУ та продовження підготовки українських бригад.

Окремо було порушено питання створення тренувальних місій як у країнах-членах НАТО, так і безпосередньо на території України за ініціативи Франції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава держави представив йому розгорнутий План перемоги України.

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Україна війна в Україні

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