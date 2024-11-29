Розмова Зеленського та Макрона — про що йшлося під час телефонного діалогу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 29 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили посилення ППО та передачу літаків Mirage.

Про підсумки розмови глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський під час розмови подякував Макрону за готовність посилити протиповітряну оборону України, надати комплексну оборонну допомогу та прискорити передачу літаків Mirage.

"Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", — йдеться у повідомленні.

Глава держави також наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей ЗСУ та продовження підготовки українських бригад.

Окремо було порушено питання створення тренувальних місій як у країнах-членах НАТО, так і безпосередньо на території України за ініціативи Франції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава держави представив йому розгорнутий План перемоги України.