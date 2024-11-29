Разговор Зеленского и Макрона — о чем говорилось во время телефонного диалога

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 29 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили усиление ПВО и передачу самолетов Mirage.

Об итогах разговора глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский во время разговора поблагодарил Макрона за готовность усилить противовоздушную оборону Украины, предоставить комплексную оборонную помощь и ускорить передачу самолетов Mirage.

"Высоко ценю, что Франция понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизнь наших людей", — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил важность приглашения Украины в НАТО, расширение дальнобойных возможностей ВСУ и продолжение подготовки украинских бригад.

Отдельно был поднят вопрос создания тренировочных миссий как в странах-членах НАТО, так и непосредственно на территории Украины по инициативе Франции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава государства представил ему развернутый План победы Украины.