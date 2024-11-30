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Кулеба пояснив, які сигнали Зеленський надсилає Трампу через ЗМІ

30 листопада 2024 19:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — Зеленський почав надсилати сигнали Трампу
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю допустив можливість підписання мирної угоди з Росією навіть без повернення всіх окупованих територій. Такі заяви можуть бути адресовані Дональду Трампу, щоб показати, що саме Кремль зриває мирний процес.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Politico.

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Кулеба наголошує, що у Києві розуміють необхідність адаптації та уникнення конфронтації з Трампом, тому Зеленський акцентує увагу на важливості пошуку дипломатичних рішень.

"Послухайте останні інтерв’ю Зеленського, в яких він каже: "ми повинні шукати дипломатичні рішення", "ми повинні повернути Крим дипломатичним шляхом", "ми не настільки сильні, щоб відновити наші кордони 1991 року". Це все повідомлення Трампу", — заявив ексміністр.

Дипломат вважає, що після можливого вступу Трампа на посаду президента США той швидко розпочне ініціативи для завершення війни. Водночас Кулеба зазначив, що як Зеленський, так і Путін можуть бути не зацікавлені в негайному завершенні конфлікту, оскільки кожен із них остерігається поступок.

"Путін твердо вірить, що він близький до отримання всього. То навіщо йому погоджуватися на щось? Друга проблема полягає в тому, що якщо уважно послухати Путіна, він каже, що готовий до припинення вогню, але не такого, яке буде використано для озброєння України. Його вимогами будуть не тільки територіальні поступки і відсутність членства в НАТО, а й фактично відсутність української армії. І це підірве всю ідею гарантій безпеки", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню можливе, якщо неокуповані території України будуть під захистом НАТО. Також глава держави зазначив, що Київ має бути сильнішим за Москву. Це необхідно, аби почати мирні переговори з Росією.

Володимир Зеленський Дмитро Кулеба США Дональд Трамп президент війна в Україні

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