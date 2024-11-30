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Кулеба раскрыл, какие сигналы Зеленский посылает Трампу через СМИ

30 ноября 2024 19:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — Зеленский начал посылать сигналы Трампу
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью допустил возможность подписания мирного соглашения с Россией даже без возвращения всех оккупированных территорий. Такие заявления могут быть адресованы Дональду Трампу, чтобы показать, что именно Кремль срывает мирный процесс.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Politico .

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Кулеба отмечает, что в Киеве понимают необходимость адаптации и избежания конфронтации с Трампом, поэтому Зеленский акцентирует внимание на важности поиска дипломатических решений.

"Послушайте последние интервью Зеленского, в которых он говорит: "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым по дипломатическому пути", "мы не настолько сильны, чтобы восстановить наши границы 1991 года". Это все сообщения Трампу", — заявил экс-министр.

Дипломат считает, что после возможного вступления Трампа в должность президента США тот быстро начнет инициативы для завершения войны.

"Путин твердо верит, что он близок к получению всего. Так зачем ему соглашаться на что-нибудь? Вторая проблема состоит в том, что если внимательно послушать Путина, он говорит, что готов к прекращению огня, но не такого, которое будет использовано для вооружения Украины. Его требованиями будут не только территориальные уступки и отсутствие членства в НАТО, но и фактически отсутствие украинской армии. И это подрівает всю идею гарантий безопасности", — подытожил Кулеба.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня возможно, если неоккупированные территории Украины будут под защитой НАТО. Также глава государства отметил, что Киев должен быть сильнее Москвы.

Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба США Дональд Трамп президент война в Украине

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