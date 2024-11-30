Зеленский даст интервью для подкаста Лекса Фридмана

Зеленский запишет подкаст с американским интервьюером Фридманом
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на подкаст с американским интервьюером. Речь идет о Лексе Фридмане.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X в субботу, 30 ноября.
Подкаст Зеленского с Фридманом
Интервьюер Фридман, известный подкастами с участием выдающихся бизнесменов и политиков, выразил желание взять интервью у Зеленского. Он подчеркнул, что хочет говорить с ним три часа.
"Договорились. До встречи в Украине", — ответил Зеленский.
Напомним, Зеленский допустил возможность заключения мирного соглашения с Россией без полного возвращения оккупированных территорий. Такое заявление может быть направлено на Дональда Трампа, чтобы подчеркнуть роль Кремля в блокировании мирного процесса.
Также Зеленский поделился, как война повлияла на его жизнь, в частности, на личные переживания.
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