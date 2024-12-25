Лекс Фрідман, який хоче взяти інтерв'ю у Зеленського, просить провести його російською

Блогер Лекс Фрідман з мільярдером Джеффом Безосом. Фото: X/Lex Fridman

Відомий американський ведучий подкасту Лекс Фрідман, який домовився про інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, оголосив про свій намір провести його російською мовою. Фрідман запевнив, що активно вивчає українську мову, оскільки його батьки народилися в Україні — у Києві та Харкові.

Про це повідомляє інформаційний портал NV.

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Чому блогер хоче вести інтерв'ю російською

У соцмережі X Лекс обґрунтував це тим, що вільно володіє цією мовою, як і президент Зеленський, а також значна частина українського населення. Блогер підкреслив, що розмова російською сприятиме глибині, динамізму та інтенсивності обговорення. Фрідман також пообіцяв, що інтерв'ю буде перекладене англійською та українською мовами.

Він наголосив на своїй незалежності від будь-яких політичних сил, запевнивши, що ніякі гроші, слава чи влада не можуть вплинути на його думку та чесність.

Хто такий Лекс Фрідман

Лекс Фрідман (Олексій Олександрович Фрідман) — американський фахівець з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту. Він народився у Чкалові, виріс і навчався в Москві.

У 1994 році його сім'я переїхала до Чикаго. З 2018 року Фрідман веде свій подкаст, присвячений таким темам як штучний інтелект, наука, технології, історія, філософія та природа інтелекту, свідомості, любові та влади.

Він відомий своїми інтерв'ю з провідними діячами бізнесу, зокрема з Ілоном Маском та Марком Цукербергом.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.