Лекс Фридман, который хочет взять интервью у Зеленского, просит провести его по-русски

Блогер Лекс Фридман с миллиардером Джеффом Безосом Фото: X/Lex Fridman

Известный американский ведущий подкаста Лекс Фридман, договорившийся об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, объявил о своем намерении провести его на русском языке. Фридман заверил, что активно учит украинский язык, поскольку его родители родились в Украине — в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает информационный портал NV.

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Почему блоггер хочет вести интервью на русском

В соцсети X Лекс обосновал это тем, что свободно владеет этим языком, как и президент Зеленский, а также значительная часть украинского населения. Блогер подчеркнул, что разговор на русском будет способствовать глубине, динамизму и интенсивности обсуждения. Фридман также пообещал, что интервью будет переведен на английский и украинский языки.

Он отметил свою независимость от любых политических сил, заверив, что никакие деньги, слава или власть не могут повлиять на его мнение и честность.

Кто такой Лекс Фридман

Лекс Фридман (Алексей Александрович Фридман) — американский специалист по информатике, ведущий подкаста и исследователь искусственного интеллекта. Он родился в Чкалове, вырос и учился в Москве.

В 1994 году его семья переехала в Чикаго. С 2018 Фридман ведет свой подкаст, посвященный таким темам как искусственный интеллект, наука, технологии, история, философия и природа интеллекта, сознания, любви и власти.

Он известен своими интервью с ведущими деятелями бизнеса, в том числе с Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

Напомним, недавно СБУ обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.