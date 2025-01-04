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Зеленский дал большое интервью Фридману — когда выйдет подкаст

4 января 2025 23:06
Ольга Антоновская - редактор
Интервью Зеленского Фридману — известно, когда выйдет подкаст
Владимир Зеленский и Лекс Фридман. Фото: X/Лекс Фридман
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский дал интервью известному американскому интервьюеру Лексу Фридману. Разговор, продолжительностью более трех часов, опубликуют уже в скором времени.

Об этом Лекс Фридман сообщил в соцсети "X" в субботу, 4 января.

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Как отметил в заметке Лекс Фридман, он записал интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор опубликуют уже в понедельник, 6 января. Как сообщил Фридман, продолжительность интервью — более трех часов.

Владимир Зеленский дал интервью Лексу Фридману
Сообщение Лекса Фридмана об интервью'ю с Владимиром Зеленским. Фото: скриншот

Что известно о Лексе Фридмане

Лекс Фридман (Алексей Александрович Фридман) — американский интервьюер. Он имеет украинско-еврейское происхождение. Мужчина родился в Таджикистане и вырос в Москве. Фридман был с визитом в Украине во время полномасштабного вторжения летом 2022 года.

В 2018 году стартовал подкаст Фридмана. Он брал интервью у новоизбранного президента США Дональда Трампа, бизнесмена Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Facebook Марка Цукерберга, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, известный американский ведущий подкаста Лекс Фридман, который договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что хочет провести его на русском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на подкаст с американским интервьюером. Он заявил, что ждет Лекса Фридмана в Украине.

Владимир Зеленский США Украина президент интервью

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