Интервью Зеленского — почему президент прибегнул к ругани

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью'ю американскому подкастеру Лексу Фридману, которое вышло 5 января. Во время разговора глава государства неоднократно прибегал к ругани, скорее всего, для того, чтобы "его услышали".

Такое мнение высказала эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко в эфире Киев24.

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Адаменко считает, что Зеленский использовал ругань, чтобы его наконец услышали. По ее словам, он сделал это осознанно, а не эмоционально.

Кроме того, эксперт отметила, что президенту неуместно пользоваться нецензурной лексикой.

"Именно сдержанность — синоним содержательности", — подчеркнула она.

Напомним, Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине, а также ответил, пойдет ли на второй президентский срок