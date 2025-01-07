Интервью Зеленского — почему президент прибегнул к ругани

Эксперт объяснила причину ругани Зеленского во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью'ю американскому подкастеру Лексу Фридману, которое вышло 5 января. Во время разговора глава государства неоднократно прибегал к ругани, скорее всего, для того, чтобы "его услышали".
Такое мнение высказала эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко в эфире Киев24.
Почему Зеленский использовал ругань во время интервью'ю
Адаменко считает, что Зеленский использовал ругань, чтобы его наконец услышали. По ее словам, он сделал это осознанно, а не эмоционально.
Кроме того, эксперт отметила, что президенту неуместно пользоваться нецензурной лексикой.
"Именно сдержанность — синоним содержательности", — подчеркнула она.
Напомним, Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.
Кроме того, Зеленский объяснил, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине, а также ответил, пойдет ли на второй президентский срок
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