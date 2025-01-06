Інтерв'ю Зеленського Фрідману - у мережі назвали "принизливими" запитання

Лекс Фрідман. Фото: скриншот з відео

Американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв'ю у Президента України Володимира Зеленського. Водночас у мережі з'явився шквал критики запитань інтерв'юєра до українського лідера.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на дописи західних користувачів в соцмережі X.

Читайте також:

Користувачі критикують запитання Фрідмана

Так, віцепрезидент Всесвітнього Конгресу Свободи, голова ініціативи "Відродимо демократію" та голова правління "Фундації прав людини" (HRF) Гаррі Каспаров вважає, що Зеленський став чудовим лідером країни.

На його думку, ніщо не демонструє це краще, ніж його самоконтроль "перед обличчям таких принизливих, морально порожніх запитань". Йдеться про запитання Фрідмана "чи не можуть українці просто пробачити Росію?".

Lex Fridman asks Zelensky: “Can’t Ukrainians just forgive Russia?”



Watch Zelensky’s response pic.twitter.com/0bEV6hECBD — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) January 5, 2025

Скриншот допису Гаспарова

Також на це запитання відреагували на сторінці опозиційних до Трампа республіканців "Republicans against Trump". Там назвали відповідь Зеленського неймовірною.

"Мені здається, що історія на все це давно відповіла. Я не знаю, як буде у нас, це буде в майбутньому. Після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором. І вона розуміє, що це неможливо пробачити", — сказав президент.

Скриншот допису Republicans against Trump

Нагадаємо, під час перекладу інтерв'ю Фрідман викривив сенс висловлення українського лідера про те, що Україна карає корупцію "ляпасом по руці".

Раніше Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману.