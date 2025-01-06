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В сети раскритиковали вопросы Фридмана Зеленскому

6 января 2025 13:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Интервью Зеленского Фридману - в сети назвали "унизительными" вопросы
Лекс Фридман. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Американский подкастер Лекс Фридман взял интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в сети появился шквал критики вопросов интервьюера к украинскому лидеру.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на посты западных пользователей в соцсети X.

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Так, вице-президент Всемирного Конгресса Свободы, глава инициативы "Возродим демократию" и председатель правления "Фонда прав человека" (HRF) Гарри Каспаров считает, что Зеленский стал прекрасным лидером страны.

По его мнению, ничто не демонстрирует это лучше, чем его самоконтроль "перед лицом таких унизительных, морально пустых вопросов". Речь идет о вопросе Фридмана "не могут ли украинцы просто простить Россию?.

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Скриншот поста Гаспарова

Также на этот вопрос отреагировали на странице оппозиционных к Трампу республиканцев "Republicans against Trump". Там назвали ответ Зеленского невероятным.

"Мне кажется, что история на все это давно ответила. Я не знаю, как будет у нас, это будет в будущем. После каждой страшной войны одно поколение, одна страна признает, что была агрессором. И она понимает, что это невозможно простить", — сказал президент.

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Скриншот поста Republicans against Trump

Напомним, во время перевода интервью Фридман исказил смысл высказывания украинского лидера о том, что Украина наказывает коррупцию "шлепком по руке".

Ранее Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману.

Владимир Зеленский переговоры интервью война в Украине Россия

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