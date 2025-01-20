Фридман раскритиковал Зеленского после интервью — в чем причина

Лекс Фридман. Фото: скриншот

Американский подкастер Лекс Фридман после интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовал обращение. Он заявил, что глава Украины не показал готовность к переговорам с Путиным.

Видео опубликовано на YouTube-канале Lex Fridman в воскресенье, 19 января.

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Как отметил подкастер, он дал Владимиру Зеленскому шанс показать Трампу и Путину готовность к переговорам. Вместо этого, по словам Фридмана, глава Украины "начал ругаться на Путина" и проявил неуважение к кремлевскому диктатору.

"Это вполне понятно, но не является непосредственно продуктивным для переговоров. Чтобы прояснить, я провел много разговоров, которые интенсивно критиковали Владимира Путина, от Сергея Плохия до Стивена Коткина, но этот разговор с мировым лидером, который говорит о другом мировом лидере, во время исторической возможности достижения мира. Грубые слова неуважения, хоть и сильные, но могут повредить переговорам", — отметил Фридман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману неоднократно прибегал к ругани. Эксперт объяснила, что, вероятно, глава государства так говорил, чтобы "его услышали".

В соцсетях Лекса Фридмана раскритиковали за вопросы, которые он задавал украинскому лидеру. Например, американский подкастер поинтересовался, не могут ли украинцы "просто простить Россию".