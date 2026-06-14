Под ударом были 17 общин: на Сумщине есть погибшие и пострадавшие

Полицейская фиксирует последствия нападения. Фото: пресс-служба Нацполиции

Российские оккупанты атаковали Сумскую область. За сутки в результате вражеского обстрела повреждения зафиксированы в 17 населенных пунктах. Два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Российские дроны убили двух женщин в Сумской области

"За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 17 общин Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы", — говорится в сообщении.

В Белопольской общине в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет.

Воронка от попадания. Фото: Нацполиция

Российский дрон попал в дом в Середино-Будской общине. Там погибла 57-летняя женщина.

Читайте также:

В Миропольской общине ранения получил 69-летний мужчина. Во время атаки он ехал на велосипеде.

В Сумской общине в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

"Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ", — сообщили в полиции, сослав .

Выбитые окна в результате атаки. Фото: Нацполиция

Открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Как писали Новини.LIVE, в течение суток РФ массированно атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты наносили удары артиллерией, дронами и КАБами. В результате атаки много повреждений в трех районах.

Также в ночь на 14 июня взрывы прогремели и в России. В Тульской области атакован один из крупнейших химических заводов РФ. Кроме того, в результате атаки БПЛА пожар возник вблизи железнодорожного вокзала в Смоленской области.