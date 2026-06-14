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Головна Новини дня Під ударом були 17 громад: на Сумщині є жертви та постраждалі

Під ударом були 17 громад: на Сумщині є жертви та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 09:22
Під ударом були 17 громад: на Сумщині є жертви та постраждалі
Поліцейська документує наслідки атаки. Фото: пресслужба Нацполіції

Російські окупанти атакували Сумщину. Протягом доби від ворожого вогню є пошкодження в 17 громадах. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Російські дрони вбили двох жінок на Сумщині

"Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети", — йдеться в повідомленні.

У Білопільській громаді внаслідок ударів ворожих дронів загинула 64-річна жінка, поранено чоловіків віком 51 та 66 років.

вирва
Вирва від влучання. Фото: Нацполіція

Російський дрон влучив у будинок у Середино-Будській громаді. Там загинула 57-річна жінка.

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У Миропільській громаді поранення отирмав 69-річний чоловік. Він під час атаки їхав на велосипеді.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.

"Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ", — повідомили в поліції.

вибиті вікна
Вибиті вікна внаслідок атаки. Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Як писали Новини.LIVE протягом доби РФ масовано атакувала Дніпропетровщину. Окупанти били артилерією, дронами та КАБами. Внаслідок атаки багато пошкоджень у трьох районах.

Також у ніч на 14 червня вибухи прогриміли і в Росії. У Тульській області атаковано одне з найбільших хімічних заводів РФ. Крім того, внаслідок атаки БпЛА пожежа виникла поблизу залізничного вокзалу в Смоленській області.

Сумська область війна в Україні Нацполіція
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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