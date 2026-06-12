В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною

Затриманий чоловік в Ужгороді. Фото: t.me/UA_National_Police

У четвер, 11 червня, в Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався разом з дружиною та 5-річною дитиною у будинку. Для того, щоб його затримали, спецпризначенці КОРД провів спецоперацію.

Про повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Національної поліції України.

Що відомо про ситуацію в Ужгороді

У Нацполіції зазначили, що приблизно 16:40 правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом.

Заявниця, яка розповіла про це, сказала, що чула звуки пострілів.

На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним була його дружина та 5-річна дитина. Проте на контакт із поліцейськими громадянин не виходив.

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"Спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує", —йдеться у повідомленні в Telegram.

Згодом правоохоронці повідомили, що затриманим виявився раніше судимий 37-річний ужгородець. Як з'ясувалося, між подружжям розпочалася сварка, після чого чоловік вдарив жінку і погрожував ножем. Згодом він прийшов з пістолетом в руках та здійснив щонайменше три постріли.

Наразі чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція інкримінує йому незаконне поводження зі зброєю та незаконне позбавлення волі людей, у тому числі малолітньої дитини.

Затриманий чоловік в Ужгороді. Фото: t.me/UA_National_Police

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