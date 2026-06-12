Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался с женой и ребенком

В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался с женой и ребенком

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 02:13
В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался вместе с женой и ребенком
Задержанный мужчина в Ужгороде. Фото: t.me/UA_National_Police

В четверг, 11 июня, в Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался вместе с женой и 5-летним ребенком в доме. Для его задержания спецназ КОРД провел спецоперацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Что известно о ситуации в Ужгороде

В Нацполиции отметили, что примерно в 16:40 правоохранители получили сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом.

Заявительница, которая рассказала об этом, сказала, что слышала звуки выстрелов.

На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок. Однако на контакт с полицейскими гражданин не выходил.

Читайте также:

"Спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении в Telegram.

Впоследствии правоохранители сообщили, что задержанным оказался ранее судимый 37-летний житель Ужгорода. Как выяснилось, между супругами началась ссора, после чего мужчина ударил женщину и угрожал ножом. Впоследствии он пришел с пистолетом в руках и произвел как минимум три выстрела.

Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Полиция инкриминирует ему незаконное обращение с оружием и незаконное лишение свободы людей, в том числе малолетнего ребенка.

в Ужгороде мужчина устроил стрельбу 11 июня
Задержанный мужчина в Ужгороде. Фото: t.me/UA_National_Police

Как сообщало Новини.LIVE, 24 мая в Харькове тоже произошла стрельба. Инцидент произошел возле жилого дома в Индустриальном районе, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что 18 мая в Деснянском районе Киева тоже была стрельба. Мужчина произвел два выстрела во время конфликта со знакомыми.

стрельба полиция Ужгород
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации