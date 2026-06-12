В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался вместе с женой и ребенком

В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался с женой и ребенком
В четверг, 11 июня, в Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался вместе с женой и 5-летним ребенком в доме. Для его задержания спецназ КОРД провел спецоперацию.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.
Что известно о ситуации в Ужгороде
В Нацполиции отметили, что примерно в 16:40 правоохранители получили сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом.
Заявительница, которая рассказала об этом, сказала, что слышала звуки выстрелов.
На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок. Однако на контакт с полицейскими гражданин не выходил.
"Спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении в Telegram.
Впоследствии правоохранители сообщили, что задержанным оказался ранее судимый 37-летний житель Ужгорода. Как выяснилось, между супругами началась ссора, после чего мужчина ударил женщину и угрожал ножом. Впоследствии он пришел с пистолетом в руках и произвел как минимум три выстрела.
Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Полиция инкриминирует ему незаконное обращение с оружием и незаконное лишение свободы людей, в том числе малолетнего ребенка.
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