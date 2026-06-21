Плохо закончится: Зеленский сравнил Навроцкого с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Яна Катасонова редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий своим решением лишить его ордена Белого Орла спровоцировал эскалацию. Он повторяет ошибки бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в эфире национального телемарафона.

Зеленский сравнил Навроцкого с Орбаном

По словам украинского лидера, заявления Навроцкого о возможном лишении его ордена Белого Орла связаны с внутриполитической борьбой в Польше. Он сравнил такую политику с подходом бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и предостерег от ее последствий.

«Я считаю, что после того, как он принял это решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, и, по моему мнению, закончится плохо», — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, украинская сторона не имеет отношения к политическим процессам в Польше, а нынешняя риторика Навроцкого продиктована предстоящей борьбой за власть.

«Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. У них в 2027 году выборы премьер-министра. Президент Кароль борется за премьерское кресло своей партии у премьера Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос», – заявил президент.

Кроме того, глава государства рассказал о своей первой встрече с Навроцким в Польше. По его словам, тогда польский президент подарил ему книгу о Волынской трагедии.

«Я приехал к нему, это был первый визит, и он подарил мне при рукопожатии книгу о Волынской трагедии. Я об этом не говорю. Я не рассказывал людям, я спокойно с этим живу», – отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что отношения между Украиной и Польшей должны строиться на партнерстве и взаимном уважении, поскольку оба государства являются соседями и имеют общие интересы в сфере безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Польше орден Белого Орла, который получил в 2023 году от Анджея Дуды. Для отправки награды он воспользовался услугами "Новой почты".

Новини.LIVE писали, что президент Польши Кароль Навроцкий объяснил решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, это связано с тем, что в польском обществе был превышен так называемый "порог боли" в вопросах исторической памяти.

Третий президент Украины Виктор Ющенко также заявил об отказе от польского ордена Белого Орла. В частности, отказался от польской награды и второй президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что также отказывается от польского ордена Белого Орла.