В Кремле заявили что мир не наступит так быстро как хотят США

В России прокомментировали попытки США ускорить мир в Украине
В Кремле заявили об открытости Владимира Путина к мирному урегулированию войны. Однако, там считают, что конфликт слишком сложный, чтобы рассчитывать на быстрый результат, к которому стремятся Соединенные Штаты.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии Sky News.
Дмитрий Песков заявил, что мир в Украине не удастся воплотить так быстро
На вопрос корреспондента телеканала Айвора Беннетта об активности США в попытках посредничества, Песков отметил, что, несмотря на якобы интенсивную работу для достижения мира, "урегулирование украинского кризиса — это слишком сложный процесс, чтобы решить его за одну ночь".
"Мы понимаем, что Вашингтон хочет достичь быстрого успеха в этом процессе, но в то же время мы надеемся на понимание того, что урегулирование украинского кризиса является слишком сложным, чтобы сделать это за одну ночь, есть много деталей и много мелочей, которые необходимо решить перед урегулированием", — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, вчера, 29 апреля, президент США Дональд Трамп сделал заявление, что ему якобы легче договориться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.
Сам же Владимир Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной и не станет ничего требовать для предпосылок диалога.
Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что трехдневное перемирие Путина является первым шагом к миру в Украине.
А госсекретарь США Марко Рубио в очередной раз пригрозил, что страна не будет участвовать в переговорном процессе, если не удастся достичь какого-то прогресса.
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