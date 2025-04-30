У Кремлі заявили, що мир не настане так швидко, як хочуть США

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі заявили про відкритість Володимира Путіна до мирного врегулювання війни. Проте там вважають, що конфлікт надто складний, щоби розраховувати на швидкий результат, якого прагнуть Сполучені Штати.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Sky News.

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На запитання кореспондента телеканалу Айвора Беннетта щодо активності США у спробах посередництва, Пєсков зазначив, що, попри нібито інтенсивну роботу для досягнення миру, "врегулювання української кризи – це надто складний процес, щоб вирішити його за одну ніч".

"Ми розуміємо, що Вашингтон хоче досягти швидкого успіху в цьому процесі, але в той же час ми сподіваємося на розуміння того, що врегулювання української кризи є занадто складним, щоб зробити це за одну ніч, є багато деталей і багато дрібниць, які необхідно вирішити перед врегулюванням", — сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, президент США Дональд Трамп зробив заяву, що йому нібито легше домовитися з Володимиром Путіним, аніж з Володимиром Зеленським.

Сам же Володимир Путін заявив, що готовий до мирних переговорів з Україною і не стане нічого вимагати для передумов діалогу.

Тим часом очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що триденне перемир'я Путіна є першим кроком до миру в Україні.

А держсекретар США Марко Рубіо вкотре пригрозив, що країна не братиме участі в переговорному процесі, якщо не вдасться досягти якогось прогресу.