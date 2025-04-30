США можуть вийти з переговорів щодо війни в Україні — заява Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо пригрозив виходом з переговорів щодо війни в Україні. За його словами, це станеться, якщо не буде прогресу.

Про це повідомляє Reuters у середу, 30 квітня.

Реклама

Читайте також:

Вихід США із переговорів

Рубіо заявив, що наразі час для конкретних пропозицій від Росії та України щодо припинення війни. За його словами, Штати відступлять від ролі посередника, якщо не буде прогресу.

А на засіданні Ради Безпеки ООН американський дипломат Джон Келлі звинуватив Москву у продовженні бойових дій.

"Зараз Росія має чудову можливість досягти міцного миру", – сказав Келлі.

За його словами, "тягар" за припинення війни лежить на Росії та Україні.

"Лідери обох цих країн мають вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до міцного миру", — наголосив він.

Крім того, речниця Держдепу Теммі Брюс зазначила, що дії США залежать від лідера Дональда Трампа.

"Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники в цьому процесі", – сказала Брюс.

Нагадаємо, 26 квітня лідер США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорів з України. За його словами, рішення до припинення війни вже близько.

Крім того, Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну щодо бажання завершити війну.