США могут выйти из переговоров по войне в Украине — заявление Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио пригрозил выходом из переговоров по войне в Украине. По его словам, это произойдет, если не будет прогресса.

Об этом сообщает Reuters в среду, 30 апреля.

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Выход США из переговоров

Рубио заявил, что сейчас время для конкретных предложений от России и Украины о прекращении войны. По его словам, Штаты отступят от роли посредника, если не будет прогресса.

А на заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат Джон Келли обвинил Москву в продолжении боевых действий.

"Сейчас Россия имеет прекрасную возможность достичь прочного мира", — сказал Келли.

По его словам, "бремя" за прекращение войны лежит на России и Украине.

"Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к прочному миру", — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что действия США зависят от лидера Дональда Трампа.

"Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе", — сказала Брюс.

Напомним, 26 апреля лидер США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговоров по Украине. По его словам, решение к прекращению войны уже близко.

Кроме того, Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину относительно желания завершить войну.