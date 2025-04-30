США могут выйти из переговоров по войне в Украине — заявление Рубио

В США снова угрожают выходом из переговоров по Украине
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио пригрозил выходом из переговоров по войне в Украине. По его словам, это произойдет, если не будет прогресса.
Об этом сообщает Reuters в среду, 30 апреля.
Выход США из переговоров
Рубио заявил, что сейчас время для конкретных предложений от России и Украины о прекращении войны. По его словам, Штаты отступят от роли посредника, если не будет прогресса.
А на заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат Джон Келли обвинил Москву в продолжении боевых действий.
"Сейчас Россия имеет прекрасную возможность достичь прочного мира", — сказал Келли.
По его словам, "бремя" за прекращение войны лежит на России и Украине.
"Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к прочному миру", — подчеркнул он.
Кроме того, пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что действия США зависят от лидера Дональда Трампа.
"Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе", — сказала Брюс.
Напомним, 26 апреля лидер США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговоров по Украине. По его словам, решение к прекращению войны уже близко.
Кроме того, Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину относительно желания завершить войну.
Читайте Новини.LIVE!