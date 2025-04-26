Трамп пообіцяв не виходити з мирних переговорів щодо України

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Естонії Алар Каріс у суботу, 26 квітня, зустрівся з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорили встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє ERR.

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Каріс поцікавився у Трампа, як триває процес мирного врегулювання.

"Попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли. Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", — розповів лідер Естонії.

Каріс запросив Трампа до Естонії, а він його до Вашингтона. Крім того, вони обговорили покращення трансатлантичних відносин.

Нагадаємо, 18 квітня Трамп заявив, що США вийдуть з переговорів щодо України, якщо одна зі сторін буде перешкоджати миру.

Крім того, сьогодні Трамп зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Вони обговорили припинення війни.