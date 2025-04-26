Трамп пообещал не выходить из мирных переговоров по Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Эстонии Алар Карис в субботу, 26 апреля, встретился с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Они обсудили установление мира в Украине.

Об этом сообщает ERR.

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Карис поинтересовался у Трампа, как идет процесс мирного урегулирования.

"Попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли. Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — рассказал лидер Эстонии.

Карис пригласил Трампа в Эстонию, а он его в Вашингтон. Кроме того, они обсудили улучшение трансатлантических отношений.

Напомним, 18 апреля Трамп заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если одна из сторон будет препятствовать миру.

Кроме того, сегодня Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили прекращение войны.