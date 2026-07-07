Первый день саммита НАТО в Анкаре: ключевые заявления и договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Анкаре 7 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Первый день саммита НАТО в Анкаре принес Украине новые договоренности в сфере обороны и поддержку союзников. Президент Украины Владимир Зеленский провел серию переговоров с лидерами государств-партнеров, в ходе которых обсудили укрепление ПВО, военную помощь, совместное производство оружия и новые форматы сотрудничества. Кроме того, Украина подписала три новых соглашения в формате Drone Deal, а уже завтра глава государства проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Новини.LIVE во вторник, 7 июля.

Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Зеленский подвел итоги первого дня саммита

Президент Украины сообщил, что в течение дня состоялись все запланированные переговоры, а также несколько важных встреч вне официального графика. По его словам, главными приоритетами Украины остаются укрепление противовоздушной обороны и усиление дипломатических позиций на международной арене.

"Саммит НАТО в Анкаре, и, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача — больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает над эффективным и равноправным партнерством и над защитой жизни. Спасибо каждому, кто помогает!", — отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил о первых результатах работы Антибаллистической коалиции, которая должна стать одним из ключевых элементов защиты украинских городов от российских ракет. Подробные решения относительно ее работы ожидаются в ближайшее время.

"Сегодня мы впервые увидели результаты работы антибаллистической коалиции", — подчеркнул президент.

Зеленский и Рютте в Анкаре 7 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Рютте и Зеленский обсудили укрепление ПВО

Одной из главных встреч дня стали переговоры Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили последствия российских атак, срочную потребность Украины в дополнительных ракетах для систем Patriot, реализацию программы PURL и создание Антибаллистической коалиции.

Президент подчеркнул, что вопрос о поставках ракет станет одним из ключевых во время его предстоящей встречи с Дональдом Трампом.

"Завтра мы будем говорить с президентом Трампом о различных вопросах, в том числе и об этом. Сейчас самое важное — найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Конечно, мы видим и ощущаем слабость России. Но этого недостаточно. Нужно больше давления, больше противоракетной обороны и больше санкций против России", — сообщил лидер.

Со своей стороны Марк Рютте отметил успешные действия украинских военных как на фронте, так и во время ударов по военным объектам на территории России.

"То, что мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, то, что делаете вы, — это действительно впечатляет. Вы успешно наносите удары по российской энергетической инфраструктуре, российской оборонной инфраструктуре глубоко внутри России. Сейчас их продвижение значительно замедлилось. Вы стали гораздо успешнее и непосредственно на фронте", — сказал генсек НАТО.

Кроме того, стороны договорились продолжить оперативную координацию по всем решениям, которые обсудили в ходе встречи.

Канада выделила Украине новый пакет помощи на 900 млн долларов

В ходе переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни было объявлено о новом пакете поддержки Украины на 900 млн долларов. Помощь предусматривает поставки военной техники, боеприпасов, средств ПВО и другого необходимого оборудования уже в течение ближайших месяцев.

Президент Украины поблагодарил Канаду за поддержку и подчеркнул, что именно противовоздушная оборона сейчас является одним из главных приоритетов:

"Спасибо за поддержку программы PURL. Сейчас у нас, возможно, самый большой дефицит — это ПВО, и мы получили крупный пакет помощи от Канады. Мы очень благодарны за это".

В свою очередь Марк Карни уточнил, что пакет рассчитан на среднесрочную перспективу и включает не только военную технику, но и другую поддержку для Украины.

"Это помощь на среднесрочную перспективу. Под среднесрочной перспективой я имею в виду ближайшие несколько месяцев. Эта помощь будет включать поставки военной техники, боеприпасов и другой поддержки в дополнение к этой жизненно необходимой помощи в сфере противовоздушной обороны", — пояснил Карни.

Также стороны обсудили подготовку соглашения в формате Drone Deal, сотрудничество в энергетической сфере и создание международного Банка обороны, безопасности и устойчивости, в котором Украина станет государством-учредителем.

Украина заключила три новых соглашения в формате Drone Deal

Важным результатом первого дня саммита стало подписание сразу трех новых соглашений в формате Drone Deal — с Эстонией, Нидерландами и Данией.

Документы предусматривают совместное производство дронов, средств ПВО, боеприпасов, развитие оборонных технологий, обмен опытом и углубление сотрудничества между оборонными предприятиями Украины и партнеров.

После подписания этих документов общее количество соглашений Drone Deal, заключенных Украиной, возросло до девяти. В то же время переговоры по аналогичным соглашениям продолжаются еще почти с двумя десятками государств.

Переговоры с Финляндией, Норвегией и Германией

Отдельные встречи Владимир Зеленский провел с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, поставки дополнительных ракет для систем Patriot, развитие совместного производства вооружений, финансирование украинских оборонных технологий и подготовку новых соглашений в формате Drone Deal.

Кроме того, лидеры уделили внимание созданию европейской противоракетной системы, дальнейшей поддержке Украины и сотрудничеству в энергетической сфере в преддверии нового отопительного сезона.

Впереди — переговоры Зеленского и Трампа

Второй день саммита НАТО может стать не менее важным для Украины. В среду, 8 июля, Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых одним из главных вопросов станет укрепление украинской противовоздушной обороны и поставка дополнительных ракет для систем Patriot.

Накануне украинский президент кратко охарактеризовал свое настроение перед предстоящей встречей:

"Перед встречей с Трампом настроение всегда боевое".

Новини.LIVE сообщали, что во время саммита НАТО в Анкаре 7 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы создать мощную систему защиты от российских баллистических ракет. По его словам, нынешних объемов производства систем Patriot уже недостаточно для противодействия современным угрозам. Также глава государства сообщил, что Украина обсуждает с США получение лицензий на производство Patriot.

Новини.LIVE также писали, что на саммите в Анкаре Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО существенно укрепит безопасность всего Альянса. По его словам, украинская армия уже доказала свою эффективность в современной войне и обладает уникальным боевым опытом. Также президент подчеркнул, что Украина разрушила представление России о недосягаемости её глубокого тыла.