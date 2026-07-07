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Канада анонсировала почти 900 млн военной помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 17:40
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет
Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канада готовит новый пакет помощи Украине на сумму почти 900 млн долларов. В него войдут боеприпасы, военная техника и средства противовоздушной обороны. Также Оттава продолжит поддерживать украинскую энергетику, восстановление и развитие экономики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Премьер-министра Канады Марка Карни во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля.

Канада пообещала новую военную помощь Украине на 900 млн

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре сообщил о подготовке нового пакета помощи для Украины. По его словам, в ближайшее время канадское правительство официально объявит о выделении почти 900 млн канадских долларов (примерно 633 млн долларов США) на поддержку Украины.

Глава канадского правительства уточнил, что речь идет о помощи, которая будет поступать в течение ближайших месяцев. В пакет войдут транспортные средства, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое оборудование, необходимое для укрепления обороноспособности Украины.

Объявляя о новом пакете поддержки, Марк Карни подчеркнул, что Канада и в дальнейшем останется одним из ключевых партнеров Украины.

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"Канада должна объявить о выделении 900 млн долларов на помощь в среднесрочной перспективе. И когда я говорю о среднесрочной перспективе — речь идет о ближайших месяцах",— сказал он.

Помимо военной помощи, Канада продолжит поддерживать Украину в энергетической сфере, в частности в преддверии отопительного сезона. Также Оттава будет содействовать восстановлению страны и ее дальнейшей интеграции в европейскую и мировую экономику.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за неизменную поддержку Украины. Президент сообщил, что часть канадского пакета для укрепления украинской противовоздушной обороны уже направляется в Украину. Кроме того, по его словам, Киев и Оттава обсуждают реализацию совместных проектов в энергетической сфере с участием НАК "Нафтогаз Украины".

Во время встречи Марк Карни также заверил, что международное давление на Россию будет только усиливаться, а поддержка Украины останется одним из приоритетов канадской политики.

"Давление на Россию будет только усиливаться. Украина победит. Нас ждет много позитивной работы",— заявил он.

Новини.LIVEсообщали, что в конце июня 2026 года министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что Оттава и впредь будет неизменно поддерживать Украину. По его словам, такая позиция сохраняется и после саммита G7 и встречи Президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Также Макгинти сообщил, что в ближайшее время планирует провести новую встречу с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым.

Новини.LIVEтакже писали, что министр обороны Канады Дэвид Макгинти подчеркивал, что настало время говорить о завершении войны в Украине. По его словам, Канада и впредь будет поддерживать Украину и стремиться к продуктивному завершению войны. В то же время он отказался комментировать возможные сценарии дальнейших боевых действий.

Канада военная помощь Марк Карни Саммит НАТО в Анкаре
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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