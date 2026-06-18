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Поддержка Украины неизменна: Канада готовит новую встречу с Федоровым

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 11:37
Поддержка Украины остается неизменной: Макгинти анонсировал встречу с Федоровым
Дэвид Макгинти. Фото: facebook.com/davidmcguinty

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что поддержка Украины остается неизменной. Кроме того, он объявил о встрече с главой Минобороны Михаилом Федоровым.

Об этом Дэвид Макгинти заявил в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

Поддержка Украины и встреча Макгинти с Федоровым

"Альянс крепок, он растет. Это важно. Конечно, мы рады видеть постоянную динамику нашей поддержки Украины в НАТО в целом. Это очень важный момент для нас. Очень важный момент для этой войны", — отметил Макгинти.

По его словам, Канада непоколебима в своей приверженности Украине и войне, в том числе и после саммита G7 и встречи лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Глава Минобороны рассказал, что на этой неделе общался с Михаилом Федоровым и планирует с ним новую встречу.

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"Это важный момент в контексте этой трагической войны, и она должна прекратиться", — добавил Макгинти.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция лидера США Дональда Трампа в отношении войны в Украине претерпела заметные изменения. По его словам, он стал более трезво оценивать ситуацию на фронте.

Кроме того, Макгинти подчеркнул, что пришло время начать разговор о завершении войны в Украине. Также он высоко оценил действия украинских воинов.

Михаил Федоров Канада Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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