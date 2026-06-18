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Підтримка України незмінна: Канада готує нову зустріч із Федоровим

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 11:37
Підтримка України незмінна: Макгінті анонсував зустріч із Федоровим
Девід Макгінті. Фото: facebook.com/davidmcguinty

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що підтримка України залишається незмінною. Крім того, він анонсував зустріч з главою Міноборони Михайлом Федоровим.

Про це Девід Макгінті сказав у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

Підтримка України та зустріч Макгінті з Федоровим

"Альянс міцний, він зростає. Це важливо. Звичайно, ми раді бачити постійну динаміку нашої підтримки України в НАТО загалом. Це дуже важливий момент для нас. Дуже важливий момент для цієї війни", — зазначив Макгінті.

За його словами, Канада непохитна у своїй відданості Україні та війні, зокрема й після саміту G7 та зустрічі лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Глава Міноборони розповів, що цього тижня спілкувався з Михайлом Федоровим та планує з ним нову зустріч. 

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"Це важливий момент щодо цієї трагічної війни, і вона має припинитися", — додав Макгінті.

Як писали Новини.LIVE, прем’єр Канади Марк Карні заявив, що позиція лідера США Дональда Трампа щодо війни в Україні зазнала помітних змін. За його словами, він став більш тверезо оцінювати ситуацію на фронті. 

Крім того, Макгінті наголосив, що настав час розпочати розмову про завершення війни в Україні. Також він високо оцінив дії українських воїнів.

Михайло Федоров Канада Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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