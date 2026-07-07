Зеленский и Рютте обсудили укрепление ПВО и последствия атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Зеленский/X

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре. Стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, поставки ракет для систем Patriot и дальнейшее сотрудничество в области обороны. Особое внимание уделили созданию Антибаллистической коалиции и совместному производству оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского во вторник, 7 июля.

Встреча Зеленского и Рютте в Анкаре 7 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте в Анкаре

В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Марка Рютте за личную поддержку Украины и украинского народа. Президент также проинформировал генерального секретаря НАТО о последствиях российских атак на украинские города и населенные пункты и подчеркнул необходимость усиления защиты гражданского населения от баллистических ударов.

Одной из ключевых тем переговоров стала срочная поставка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам главы государства, этот вопрос станет одним из главных во время его предстоящей беседы с Президентом США Дональдом Трампом. В то же время Зеленский подчеркнул, что для приближения мира необходимо не только укреплять украинскую ПВО, но и усилить санкционное давление на Россию.

"Завтра мы будем говорить с президентом Трампом о различных вопросах, в том числе и об этом. Сейчас самое важное — найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Конечно, мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нужно больше давления, больше противоракетной обороны и больше санкций против России", — отметил глава государства.

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Особое внимание в ходе встречи стороны уделили укреплению оборонного потенциала Украины. Зеленский и Рютте обсудили дополнительные взносы государств-членов НАТО в программу PURL, а также дальнейшие шаги по созданию Антибаллистической коалиции. По итогам переговоров стороны согласовали меры, призванные усилить защиту Украины от российских баллистических ракет.

Генеральный секретарь НАТО, со своей стороны, отметил результаты украинских военных на поле боя. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины наносят России значительные потери и все более эффективно поражают военные и энергетические объекты в глубоком тылу противника.

"То, что мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, то, что делаете вы, — это действительно впечатляет. Вы успешно наносите удары по российской энергетической инфраструктуре, российской оборонной инфраструктуре глубоко внутри России. Сейчас их продвижение значительно замедлилось. Вы стали гораздо успешнее и непосредственно на фронте", — отметил он.

Также стороны обсудили развитие совместного производства вооружений и дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО. По итогам встречи Владимир Зеленский и Марк Рютте договорились оперативно сотрудничать по всем вопросам, затронутым в ходе переговоров.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Встреча Зеленского с президентом Финляндии. Фото: Зеленский/X

Зеленский встретился с лидером Финляндии в Анкаре

Во вторник, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Финляндии Алексом Стуббом. Лидеры обсудили укрепление украинной противовоздушной обороны, подготовку соглашения в формате Drone Deal и дальнейшую координацию между странами. Также стороны договорились продолжить совместную работу по укреплению оборонных и дипломатических позиций Украины.

По словам главы государства, во время встречи он поблагодарил президента Финляндии за всестороннюю поддержку Украины и украинского народа. Лидеры подробно обсудили потребности украинской противовоздушной обороны, а также возможные шаги, которые в ближайшее время помогут укрепить позиции Украины как в дипломатической, так и в оборонной сферах.

Особое внимание стороны уделили подготовке соглашения в формате Drone Deal. Президенты также обсудили потенциальные сроки его подписания и дальнейшую координацию по этому вопросу.

Подводя итоги встречи, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Финляндия продолжают работать над совместными решениями для укрепления безопасности и приближения справедливого мира:

"Поблагодарил Финляндию за всю поддержку и обсудили совместные шаги, которые возможны в ближайшее время для укрепления нашей позиции — дипломатической и оборонной. В частности, обсудили подготовку соглашения в формате Drone Deal и возможные даты его подписания".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что генсек НАТО Марк Рютте призвал россиян не вступать в армию. По его словам, Путин готов жертвовать собственными гражданами ради войны против Украины. Также Рютте поблагодарил Владимира Зеленского и назвал его "выдающимся лидером своей страны".

Новини.LIVE также писали, что Марк Рютте призвал страны НАТО ускорить перевооружение из-за роста угроз безопасности. По его словам, наибольшую опасность для НАТО в настоящее время представляют Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Он подчеркнул, что РФ продолжает наращивать военное производство, а Китай активно усиливает свой оборонный и ядерный потенциал.