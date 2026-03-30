Первая леди высказалась о втором президентстве Зеленского

Первая леди высказалась о втором президентстве Зеленского

Дата публикации 30 марта 2026 19:06
Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможность участия президента Владимир Зеленский в следующих выборах. Она заявила, что не влияет на его решение и признала этот путь сложным.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Елена Зеленская сказала в интервью Fox News.

Пойдет ли Зеленский на второй срок

Елена Зеленская рассказала, что не влияет на политические решения своего мужа. Однако, она сказала, что этот путь является чрезвычайно сложным и истощающим.

"Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба уставшие", — отметила первая леди.

По ее словам, если президент решит остаться, чтобы завершить начатое, это будет его личное решение.

Зеленская также подчеркнула, что война стала тяжелым испытанием для всей семьи — жизнь будто "поставлена на паузу", а время с детьми проходит мимо.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине возможны только после окончания войны. По его словам, во время прекращения войны никаких голосований не будет.

В то же время 18 марта стало известно, что ЦИК изменит правила голосования для украинцев. Они предусматривают отмену привязки избирателя к месту официальной регистрации.

Так, Верховная Рада уже нарабатывает механизм голосования для украинцев за рубежом. Также важным остается вопрос, как будут голосовать военные.

