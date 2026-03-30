Перша леді висловилась про друге президенство Зеленського

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала можливість участі президента Володимир Зеленський у наступних виборах. Вона заявила, що не впливає на його рішення і визнала цей шлях складним.

про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю Fox News.

Чи піде Зеленський на другий термін

Олена Зеленська розповіла, що не впливає на політичні рішення свого чоловіка. Однак, вона сказала, що цей шлях є надзвичайно складним і виснажливим.

"Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І я можу сказати, що ми обидва втомлені", — зазначила перша леді.

За її словами, якщо президент вирішить залишитися, щоб завершити розпочате, це буде його особисте рішення.

Зеленська також наголосила, що війна стала важким випробуванням для всієї родини — життя ніби "поставлене на паузу", а час із дітьми проходить повз.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні можливі лише після закінчення війни. За його словами, під час припинення овгню ніяких голосувань не буде.

Водночас 18 березня стало відомо, що ЦВК змінить правила голосування для українців. Вони передбачають скасування прив'язки виборця до місця офіційної реєстрації.

Так, Верховна Рада вже напрацьовує механізм голосування для українців за кордоном. Також важливим залишається питання, як будуть голосувати військові.