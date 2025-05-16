Россия и США провели короткие переговоры перед встречей с Украиной

Российская делегация. Фото: скриншот

Перед началом переговоров с представителями Украины российская делегация в Стамбуле провела отдельную короткую встречу с американской стороной. Содержание разговора пока неизвестно.

Об этом стало известно из трансляции Reuters.

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Представители российской делегации отдельно пообщались с американцами

Известно, что Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и спецпредставитель по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Со стороны России участие приняли глава делегации Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков.

Пока неизвестно о чем именно пообщались представители российской делегации с американскими.

Однако напомним, что стало известно, что российская сторона выступила против присутствия делегации США на переговорах в Стамбуле.

Также источники сообщили СМИ, что российская делегация не намерена оставаться в Стамбуле и сразу покинет страну как только закончатся переговоры.

Добавим, что российская сторона требует те же условия, что и на переговорах в 2022 году - в ISW объяснили нюансы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп высказался относительно того, когда он встретится с Владимиром Путиным.