Росія і США провели короткі переговори перед зустріччю з Україною

Російська делегація. Фото: скриншот

Перед початком перемовин із представниками України російська делегація у Стамбулі провела окрему коротку зустріч з американською стороною. Зміст розмови наразі невідомий.

Про це стало відомо із трансляції Reuters.

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Представники російської делегації окремо поспілкувалися із американцями

Відомо, що Сполучені Штати представляли державний секретар Марко Рубіо, посол США у Туреччині Том Баррак та спецпредставник з питань України генерал Кіт Келлог.

З боку Росії участь взяли голова делегації Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін та начальник Головного управління Генштабу (ГРУ) Ігор Костюков.

Наразі невідомо про що саме поспілкувалися представники російської делегації із американськими.

Однак нагадаємо, що стало відомо, що російська сторона виступила проти присутності делегації США на переговорах в Стамбулі.

Також джерела повідомили ЗМІ, що російська делегація не має наміру залишатися в Стамбулі і одразу покине країну щойно закінчаться переговори.

Додамо, що російська сторона вимагає ті ж умови, що й на переговорах в 2022 році — в ISW пояснили нюанси.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп висловивс щодо того, коли він зустрінеться з Володимиром Путіним.