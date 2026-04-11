Пасхальный обмен: из плена вернулось 12 воинов "Азова"

Воины "Азова", вернувшиеся из российского плена 11 апреля 2026 года. Фото: Denys Prokopenko/Facebook

Во время сегодняшнего обмена пленными Украина вернула 12 военных 1-го корпуса НГУ "Азов". Среди них — 11 бойцов бригады "Азов" и один военнослужащий бригады "Кара-Даг". Все они провели в российской неволе почти четыре года.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко.

Денис Прокопенко подчеркнул, что это событие является важным как для семей освобожденных военных, так и для всего подразделения и тех, кто ежедневно работает над обменами.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" также поделился деталями обмена и выразил благодарность всем, кто приобщается к процессу возвращения украинских пленных.

"В рамках Пасхального обмена в Украину удалось вернуть 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов": 11 военнослужащих бригады "Азов" и 1 военнослужащего бригады "Кара-Даг". Это большая радость для родных наших бойцов, для подразделения и для всех тех, кто ежедневно работает, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного.

Наши собратья, которых удалось освободить из российской неволи, провели в российских тюрьмах почти четыре года. Они выдержали нечеловеческое давление и страшные пытки. Спасибо всем, кто регулярно пополняет наш обменный фонд", — отметил Прокопенко.

В частности, он добавил, что после возвращения освобожденных военных ожидает восстановление и реабилитация, а также долгожданная встреча с родными. Работа по возвращению украинских пленных продолжается.

Скриншот сообщения Дениса Прокопенко/Facebook

Заметим, что омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что возвращенные из плена украинцы имеют тяжелое психологическое состояние, травмы и болезни. В частности, один из освобожденных имеет критическое состояние здоровья: черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов и сожженную кожу.

В комментарии Новини.LIVE Светлана рассказала, что встретила сегодня своего сына Евгения, который провел в плену 190 дней. По ее словам, юноша добровольно оставил работу и пошел в армию, а 8 июля был отправлен на позицию, где находился 87 дней. В октябре семья получила сообщение о его исчезновении, а в ноябре — подтверждение плена.

Женщина рассказывает, что вместе с другими семьями участвовала в акциях в поддержку военнопленных и приезжала на обмены.

Новини.LIVE информировали, что особенностью Пасхального обмена пленными между Россией и Украиной стало то, что почти все освобожденные — как военные, так и гражданские — находились в неволе еще с 2022 года. Также во время обмена удалось вернуть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в списки на обмен.

Также Новини.LIVE сообщали, что по словам спикера украинской разведки (ГУР МОУ) Андрея Юсова, обмен пленными 11 апреля должен был быть более масштабным. Однако Россия отвергла инициативы. Несмотря на это, по словам Юсова, работа по дальнейшим обменам пленными продолжается.