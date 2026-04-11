Великодній обмін: з полону повернулося 12 воїнів "Азову"

Воїни "Азову", що повернулися з російського полону 11 квітня 2026 року. Фото: Denys Prokopenko/Facebook

Під час сьогоднішнього обміну полоненими Україна повернула 12 військових 1-го корпусу НГУ "Азов". Серед них — 11 бійців бригади "Азов" та один військовослужбовець бригади "Кара-Даг". Усі вони провели в російській неволі майже чотири роки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка.

Денис Прокопенко підкреслив, що ця подія є важливою як для родин звільнених військових, так і для всього підрозділу та тих, хто щоденно працює над обмінами.

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" також поділився деталями обміну та висловив подяку всім, хто долучається до процесу повернення українських полонених.

"В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов": 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг". Це велика радість для рідних наших бійців, для підрозділу та для всіх тих, хто щоденно працює, аби повернути додому кожного нашого полоненого.

Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки. Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування. Дякую всім, хто регулярно поповнює наш обмінний фонд", — зазначив Прокопенко.

Зокрема, він додав, що після повернення звільнених військових очікує відновлення та реабілітація, а також довгоочікувана зустріч із рідними. Робота з повернення українських полонених триває.

Скриншот повідомлення Дениса Прокопенка/Facebook

Зауважимо, що омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що повернуті з полону українці мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів та спалену шкіру.

У коментарі Новини.LIVE Світлана розповіла, що зустріла сьогодні свого сина Євгена, який провів у полоні 190 днів. За її словами, юнак добровільно залишив роботу та пішов до війська, а 8 липня був відправлений на позицію, де перебував 87 днів. У жовтні родина отримала повідомлення про його зникнення, а в листопаді — підтвердження полону.

Жінка розповідає, що разом з іншими родинами брала участь в акціях на підтримку військовополонених і приїжджала на обміни.

Новини.LIVE інформували, що особливістю Великоднього обміну полоненими між Росією та Україною стало те, що майже всі звільнені — як військові, так і цивільні — перебували в неволі ще з 2022 року. Також під час обміну вдалося повернути 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася включати до списків на обмін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за словами речника української розвідки (ГУР МОУ) Андрія Юсова, обмін полоненими 11 квітня мав бути масштабнішим. Однак Росія відкинула ініціативи. Попри це, за словами Юсова, робота щодо подальших обмінів полоненими триває.