Переговоры между Украиной и Россией в Ватикане — что известно

Папа Римский Лев XIV. Фото: OSV News photo/Yara Nardi, Reuters

Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане. Инициатива прозвучала после провального саммита в Стамбуле, где стало понятно, что переговоры не дадут ожидаемого результата.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает La Stampa.

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После того как Владимир Путин не прибыл на мирные переговоры в Турции, в Ватикане сообщили, что Папа Лев XIV предложил использовать Ватикан как площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Паролин назвал итоги стамбульских переговоров "трагическими."

"Все это трагично, потому что мы надеялись, что сможет начаться процесс, возможно, медленно, но с мирным решением конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу", — сказал кардинал.

Он добавил, что Папа намерен, при необходимости, предоставить Ватикан, то есть Святой Престол, как место для прямой встречи между Украиной и Россией.

"Сейчас мы увидим, что делать, но ситуация очень сложная, драматическая", — отметил он.

Добавим, что недавно Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество для всех стран, которые воюют.

Также Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав встретился с Папой и передал картину в честь погибшего защитника Украины.

Напомним, сегодня, 16 мая состоялась встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле. Украина и Россия на переговорах общались через переводчика.