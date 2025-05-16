Переговори між Україною і Росією у Ватикані — що відомо

Папа Римський Лев XIV. Фото: OSV News photo/Yara Nardi, Reuters

Папа Римський Лев XIV запропонував провести переговори між Україною та Росією у Ватикані. Ініціатива пролунала після провального саміту в Стамбулі, де стало зрозуміло, що переговори не дадуть очікуваного результату.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, повідомляє La Stampa.

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Після того як Володимир Путін не прибув на мирні переговори в Туреччині, у Ватикані повідомили, що Папа Лев XIV запропонував використати Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Паролін назвав підсумки стамбульських переговорів "трагічними."

"Усе це трагічно, бо ми сподівалися, що зможе розпочатися процес, можливо, повільно, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми повернулися до початку", — сказав кардинал.

Він додав, що Папа має намір, за потреби, надати Ватикан, тобто Святий Престол, як місце для прямої зустрічі між Україною та Росією.

"Зараз ми побачимо, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", — відзначив він.

Додамо, що нещодавно Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво для всіх країн, які воюють.

Також Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з Папою та передав картину на честь загиблого захисника України.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня відбулася зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі. Україна та Росія на переговорах спілкувалися через перекладача.