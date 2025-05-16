Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах
У п'ятницю, 16 травня, українська та російська делегації провели переговори у Стамбулі. Представники країн спілкувалися через перекладача.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про спілкування української та російської делегацій
На переговорах у Стамбулі українська делегація вела комунікацію з російською стороною за посередництва перекладача.
Нагадаємо, що зустріч між українською та російською делегаціями вже завершилась. Голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" та домовилися провести його найближчим часом.
Крім того, потенційно готується зустріч лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Російська делегація висловила задоволення підсумками переговорів з Україною та підтвердила готовність до подальшого діалогу.
Читайте Новини.LIVE!