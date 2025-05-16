Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах

Українська делегація на переговорах. Фото: Reuters

У п'ятницю, 16 травня, українська та російська делегації провели переговори у Стамбулі. Представники країн спілкувалися через перекладача.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На переговорах у Стамбулі українська делегація вела комунікацію з російською стороною за посередництва перекладача.

Нагадаємо, що зустріч між українською та російською делегаціями вже завершилась. Голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" та домовилися провести його найближчим часом.



Крім того, потенційно готується зустріч лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Російська делегація висловила задоволення підсумками переговорів з Україною та підтвердила готовність до подальшого діалогу.