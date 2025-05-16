Украина и РФ общалась через переводчика на переговорах

Украинская делегация на переговорах. Фото: Reuters

В пятницу, 16 мая, украинская и российская делегации провели переговоры в Стамбуле. Представители стран общались через переводчика.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно об общении украинской и российской делегаций

На переговорах в Стамбуле украинская делегация вела коммуникацию с российской стороной при посредничестве переводчика.

Встреча между украинской и российской делегациями уже завершилась.

Напомним, что встреча между украинской и российской делегациями уже завершилась. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000" и договорились провести его в ближайшее время.



Кроме того, потенциально готовится встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Российская делегация выразила удовлетворение итогами переговоров с Украиной и подтвердила готовность к дальнейшему диалогу.