Пакистан утверждает о 130 уничтоженных боевиках Талибан

Поврежденная машина. Фото: AP News

В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные, провели операцию под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq. Исламабад заявил, что удары были нанесены по объектам, которые он связывает с силами Талибана и другими вооруженными группировками.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Талибан заявил об ответе на атаки и нарушение суверенитета

По версии пакистанских источников, авиация наносила удары по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и хранилищам боевиков в разных частях Афганистана. Среди локаций есть Кабул, Кандагар и Пактия.

Пакистанская сторона утверждает, что в результате операции было уничтожено более 130 боевиков, еще более 200 якобы получили ранения, а также разрушены десятки лагерей и военных позиций.

Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и, по их позиции, нарушение суверенитета Афганистана.

Эскалация происходит на фоне длительного напряжения на границе вдоль "линии Дюранда". В материале отмечается, что в последние месяцы стороны неоднократно обменивались обстрелами, несмотря на перемирие, которое действует с октября 2025 года. Отдельно упоминается, что попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах так и не принесли длительного результата, Исламабад и Кабул до сих пор не выстроили доверия между друг другом.

Параллельно с сообщениями об ударах появились сообщения о гуманитарных рисках. Отмечается, что уже поступают сообщения о раненых мирных жителях и о звуках взрывов в Кабуле, что указывает на возможный гуманитарный кризис в регионе.

На фоне этих событий министр обороны Пакистана Ходжа Асиф обнародовал в Х жесткое заявление, в котором обвинил афганских талибов в сборе "террористов и распространению терроризма", а также в лишении афганцев, и особенно женщин, прав человека, и использовании их как "марионеток Индии". В заметке он написал: "Теперь между нами и вами идёт открытая война... Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем все ваши нюансы".

Отметим, что в Афганистане ввели более жесткий контроль для населения к базовым услугам. Так в сентябре 2025 года там ограничили работу Интернета.

А кремлевский диктатор Владимир Путин в 2024 году подписал закон, который позволяет исключить Талибан из списка террористических организаций.