Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пакистан объявил открытую войну с Афганистаном

Пакистан объявил открытую войну с Афганистаном

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 08:49
Пакистан утверждает о 130 уничтоженных боевиках Талибан
Поврежденная машина. Фото: AP News

В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные, провели операцию под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq. Исламабад заявил, что удары были нанесены по объектам, которые он связывает с силами Талибана и другими вооруженными группировками.

Об этом сообщает Al Jazeera, цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Талибан заявил об ответе на атаки и нарушение суверенитета

По версии пакистанских источников, авиация наносила удары по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и хранилищам боевиков в разных частях Афганистана. Среди локаций есть Кабул, Кандагар и Пактия.

Пакистанская сторона утверждает, что в результате операции было уничтожено более 130 боевиков, еще более 200 якобы получили ранения, а также разрушены десятки лагерей и военных позиций.

Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и, по их позиции, нарушение суверенитета Афганистана.

Эскалация происходит на фоне длительного напряжения на границе вдоль "линии Дюранда". В материале отмечается, что в последние месяцы стороны неоднократно обменивались обстрелами, несмотря на перемирие, которое действует с октября 2025 года. Отдельно упоминается, что попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах так и не принесли длительного результата, Исламабад и Кабул до сих пор не выстроили доверия между друг другом.

Параллельно с сообщениями об ударах появились сообщения о гуманитарных рисках. Отмечается, что уже поступают сообщения о раненых мирных жителях и о звуках взрывов в Кабуле, что указывает на возможный гуманитарный кризис в регионе.

На фоне этих событий министр обороны Пакистана Ходжа Асиф обнародовал в Х жесткое заявление, в котором обвинил афганских талибов в сборе "террористов и распространению терроризма", а также в лишении афганцев, и особенно женщин, прав человека, и использовании их как "марионеток Индии". В заметке он написал: "Теперь между нами и вами идёт открытая война... Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем все ваши нюансы".

Отметим, что в Афганистане ввели более жесткий контроль для населения к базовым услугам. Так в сентябре 2025 года там ограничили работу Интернета.

А кремлевский диктатор Владимир Путин в 2024 году подписал закон, который позволяет исключить Талибан из списка террористических организаций.

Афганистан Пакистан конфликт Талибан обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации