Чтобы не было аморальности — Афганистан теперь без интернета

Чтобы не было аморальности — Афганистан теперь без интернета

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 03:56
Для борьбы с аморальностью в некоторых провинциях Афганистана выключили интернет
Представители Талибана на переговорах в Москве с Сергеем Лавровым. Фото: росСМИ

Власти Афганистана запретили оптоволоконный интернет в некоторых северных провинциях. Такое решение принял лидер правящего движения Талибан Хайбатулла Ахундзада.

О ситуации с отключением интернета в Афганистане сообщает Associated Press.

Читайте также:

В чем причина запрета интернета в Афганистане

Чтобы не было аморальности — Афганистан теперь без интернета - фото 1
Интернет-кафе в Кабуле. Фото: AP

Как информирует агентство, лидер Талибана запретил оптоволоконный интернет в афганских провинциях, чтобы "предотвратить безнравственность". В результате правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в тринадцати провинциях остались без Wi-Fi. Однако мобильный интернет остается функциональным.

Власти Афганистана разрабатывают "альтернативу для удовлетворения потребностей" населения, которая не будет провоцировать граждан на "аморальное поведение". Однако о конкретных механизмах уточнений не было.

Как пишет Reuters, бывший посол США в Афганистане Залмай Халилзад назвал такой запрет абсурдным.

"Если контент для взрослых действительно является проблемой, как во многих исламских странах, его можно легко фильтровать. Многие страны исламского мира делают именно это", — сказал он.

Reuters напоминает, что в конце прошлого года Талибан официально кодифицировал длинный набор правил, регулирующих мораль, начиная от требования к женщинам закрывать лицо, а к мужчинам — отращивать бороды, и заканчивая запретом водителям автомобилей играть музыку.

Ограничения, применяемые Талибаном в отношении женщин и свободы слова, вызвали резкую критику со стороны правозащитных групп и многих иностранных правительств.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане запретили настольный футбол. Требуется изменить внешний вид фигурок игроков.

Также движение Талибан официально ввело запрет на шахматы в Афганистане. Министерство по делам добропорядочности и предотвращения порока объявило игру харамом.

Афганистан интернет Талибан мобильный интернет цензура
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
