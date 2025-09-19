Для боротьби з аморальністю в деяких провінціях Афганістану вимкнули інтернет

Представники Талібану на переговорах у Москві з Сергієм Лавровим. Фото: росЗМІ

Влада Афганістану заборонила оптоволоконний інтернет у деяких північних провінціях. Таке рішення ухвалив лідер правлячого руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.

Про ситуацію з відключенням інтернету в Афганістані повідомляє Associated Press.

Реклама

Читайте також:

В чому причина заборони інтернету в Афганістані

Інтернет-кафе в Кабулі. Фото: AP

Як інформує агенція, лідер Талібану заборонив оптоволоконний інтернет в афганських провінціях, щоб "запобігти аморальності". В результаті урядові установи, приватний сектор, державні установи та житлові будинки в тринадцяти провінціях залишилися без Wi-Fi. Однак мобільний інтернет залишається функціональним.

Влада Афганістану розробляє "альтернативу для задоволення потреб" населення, яка не провокуватиме громадян на "аморальну поведінку". Однак про конкретні механізми уточнень не було.

Як пише Reuters, колишній посол США в Афганістані Залмай Халілзад назвав таку заборону абсурдною.

"Якщо контент для дорослих справді є проблемою, як у багатьох ісламських країнах, його можна легко фільтрувати. Багато країн ісламського світу роблять саме це", — сказав він.

Reuters нагадує, що наприкінці минулого року Талібан офіційно кодифікував довгий набір правил, що регулюють мораль, починаючи від вимоги до жінок закривати обличчя, а до чоловіків — відрощувати бороди, і закінчуючи забороною водіям автомобілів грати музику.

Обмеження, що вживаються Талібаном щодо жінок та свободи слова, викликали різку критику з боку правозахисних груп та багатьох іноземних урядів.

Раніше ми повідомляли, що в Афганістані заборонили настільний футбол. Вимагається змінити зовнішній вигляд фігурок гравців.

Також рух Талібан офіційно ввів заборону на шахи в Афганістані. Міністерство у справах доброчесності та запобігання пороку оголосило гру харамом.