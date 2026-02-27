Пакистан завдав авіаударів по Афганістану — деталі операції

Пошкоджена автівка. Фото: AP News

Міністр оборони Пакистану Ходжа Асіф 27 лютого 2026 року заявив про "відкриту війну" з Афганістаном на тлі прикордонних зіткнень. На цьому фоні Ісламабад повідомив, що вночі пакистанські військові завдали авіаударів по цілях, які назвали об'єктами Талібану та інших збройних угруповань.

Про це повідомляє Al Jazeera, цитує Новини.LIVE.

Талібан заявив про відповідь на атаки й порушення суверенітету

За версією пакистанських джерел, авіація завдавала ударів по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків у різних частинах Афганістану. Серед локацій є Кабул, Кандагар і Пактія.

Пакистанська сторона стверджує, що в результаті операції було знищено понад 130 бойовиків, ще понад 200 нібито дістали поранення, а також зруйновано десятки таборів і військових позицій.

Талібан, який контролює урядову владу в Кабулі, заявив, що удари пакистанської авіації стали відповіддю на попередні атаки пакистанських військ та, за їхньою позицією, порушення суверенітету Афганістану.

Ескалація відбувається на тлі тривалого напруження на кордоні вздовж "лінії Дюранда". У матеріалі зазначається, що останніми місяцями сторони неодноразово обмінювалися обстрілами, попри перемир'я, яке діє з жовтня 2025 року. Окремо згадується, що спроби мирних переговорів у Стамбулі та інших містах так і не принесли тривалого результату, Ісламабад і Кабул досі не вибудували довіри між один одним.

Паралельно з повідомленнями про удари з'явилися повідомлення про гуманітарні ризики. Зазначається, що вже надходять повідомлення про поранених мирних жителів і про звуки вибухів у Кабулі, що вказує на можливугуманітарну кризу в регіоні.

На тлі цих подій міністр оборони Пакистану Ходжа Асіф оприлюднив у Х жорстку заяву, в якій звинуватив афганських талібів у зборі "терористів і розповсюдженню тероризму", а також в позбавленні афганців, і особливо жінок, прав людини, й використанні їх як "маріонеток Індії". У дописі він написав: "Тепер між нами і вами йде відкрита війна... Пакистанська армія прийшла не з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо всі ваші нюанси".

Зазначимо, що в Афганістані запровадили жорсткіший контроль для населення до базових послуг. Так у вересні 2025 року там обмежили роботу Інтернету.

А кремлівський диктатор Володимир Путін у 2024 році підписав закон, який дозволяє виключити Талібан зі списку терористичних організацій.